Kemenkum NTB Ikut Policy Talks, Dorong Kebijakan Publik Lebih Berkualitas

Selasa, 05 Mei 2026 – 19:44 WIB
Kanwil Kemenkum NTB turut berpartisipasi dalam kegiatan BSK Policy Talks yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat secara virtual, Selasa (5/5). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB turut berpartisipasi dalam kegiatan BSK Policy Talks yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat secara virtual, Selasa (5/5).

Kegiatan yang mengusung tema “Peran Strategis Analis Kebijakan dalam Penerapan Siklus Analisis Kebijakan di Wilayah” ini diikuti oleh Tim Pokja BSK serta CPNS Analis Kebijakan dari berbagai wilayah.

Kakanwil Kemenkum Sumatra Barat Alpius Sarumaha menekankan pentingnya kebijakan publik yang tidak hanya dilandasi niat baik, tetapi juga berbasis data dan realitas lapangan.

Ia menegaskan bahwa kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang berkualitas.

Narasumber dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), Yogi Suwarno, menyampaikan bahwa perumusan kebijakan kerap menghadapi berbagai tantangan.

Mulai dari keterbatasan data hingga kurang optimalnya pelibatan pemangku kepentingan.

“Peran analis kebijakan menjadi krusial sebagai penghubung antara data, analisis, dan kebutuhan pengambilan keputusan.

Tanpa dukungan data yang berkualitas, kebijakan yang dihasilkan berpotensi tidak tepat sasaran,” ujar Yogi Suwarno.

