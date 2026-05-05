Rakor Proyek Jalan di Lombok Barat, Kemenkum NTB Tekankan Prinsip Keadilan

bali.jpnn.com, LOMBOK BARAT - Kanwil Kemenkum NTB turut ambil bagian dalam rapat pembahasan pembangunan salah satu ruas jalan di Kabupaten Lombok Barat yang digelar bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat.

Rapat tersebut berlangsung di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Barat.

Dalam rapat tersebut, Kanwil Kemenkum NTB diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Amin Imran, yang hadir bersama sejumlah pemangku kepentingan.

Pertemuan ini membahas percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang dinilai strategis bagi peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara umum, masyarakat telah menyetujui rencana pembangunan yang akan memanfaatkan sebagian lahan milik mereka.

Dukungan ini menjadi modal penting dalam mendukung kelancaran proyek pembangunan.

Namun, demikian proses pembangunan masih menghadapi kendala pada tahap ganti rugi lahan.

Sebagian masyarakat belum mencapai kesepakatan terkait besaran nominal kompensasi yang ditawarkan.