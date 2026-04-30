Kakanwil Eem Nurmanah Minta Seluruh Divisi Cermat Susun Program Kerja Efektif

Kamis, 30 April 2026 – 22:17 WIB
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah. Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum Bali menggelar kegiatan pengarahan kepada Pejabat Manajerial dan Pejabat Fungsional Ahli Madya bertempat di Ruang Dharmawangsa, Kamis (30/4).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi (anev) Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dalam rangka meningkatkan kinerja serta kualitas pelaksanaan tugas.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah dalam arahannya menekankan pentingnya membangun kekuatan organisasi secara kolektif serta menghindari pola pikir yang terbatas dalam bekerja.

Ia juga menyoroti pentingnya kaderisasi organisasi melalui penilaian yang objektif guna mendorong peningkatan kinerja yang optimal.

Kakanwil Eem Nurmanah menyampaikan bahwa eksistensi Pejabat Fungsional Ahli Madya harus tercermin melalui penguasaan aspek teknis dan subteknis, serta aktif melakukan sharing knowledge kepada jajaran di bawahnya.

Hal ini dinilai penting untuk memastikan proses transfer pengetahuan berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

“Harus meningkatkan kepedulian, kepercayaan, dan semangat kerja sebagai satu kesatuan tim atau superteam, sehingga mampu meninggalkan legacy yang baik bagi organisasi,” kata Kakanwil Eem Nurmanah.

Selain itu, seluruh pegawai diingatkan untuk bekerja secara profesional dengan tidak menunda pekerjaan serta menumbuhkan kecintaan terhadap tugas yang diemban.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Irfan Jaya Puas Bali United Menang Beruntun, Ungkap Alasan tak Selebrasi - JPNN.com Bali

    Irfan Jaya Puas Bali United Menang Beruntun, Ungkap Alasan tak Selebrasi

  2. Bali United Mulai Unjuk Gigi, Johnny Jansen Buka-bukaan Soal Kritik Suporter - JPNN.com Bali

    Bali United Mulai Unjuk Gigi, Johnny Jansen Buka-bukaan Soal Kritik Suporter

  3. Markas Bali United Jadi Saksi Rivera Bungkam Arema FC, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

    Markas Bali United Jadi Saksi Rivera Bungkam Arema FC, Responsnya Berkelas

    4. Berita Bali United Lainnya

