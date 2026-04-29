Ditjen PP Gandeng Kemenkum NTB, Sosialisasi Aplikasi Pembentukan Peraturan Terbaru

Rabu, 29 April 2026 – 19:57 WIB
Kemenkum NTB menggandeng Ditjen PP menggelar sosialisasi aplikasi pembentukan peraturan terbaru, Selasa (29/4). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB bersama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemanfaatan Website peraturan.go.id dan Aplikasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Selasa (29/4).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan para pihak.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyampaikan bahwa transformasi digital merupakan keniscayaan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang hukum.

“Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam bidang hukum.

Transformasi digital menjadi suatu keniscayaan yang harus diadaptasi,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati juga menegaskan pentingnya kehadiran platform digital seperti peraturan.go.id dan aplikasi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Platform digital ini sebagai langkah strategis dalam mendukung penyebarluasan informasi hukum.

Ia berharap melalui kegiatan ini peserta dapat meningkatkan pemahaman serta kemampuan dalam memanfaatkan aplikasi tersebut secara optimal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Markas Bali United Jadi Saksi Rivera Bungkam Arema FC, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

    Markas Bali United Jadi Saksi Rivera Bungkam Arema FC, Responsnya Berkelas

  2. Taktik Counter Attack PSM tak Berjalan Setelah Kartu Merah Yuran, ternyata - JPNN.com Bali

    Taktik Counter Attack PSM tak Berjalan Setelah Kartu Merah Yuran, ternyata

  3. Ahmad Amiruddin Dongkol Kartu Merah Yuran Fernandes, Game Plan Berantakan - JPNN.com Bali

    Ahmad Amiruddin Dongkol Kartu Merah Yuran Fernandes, Game Plan Berantakan

    4. Berita Bali United Lainnya

