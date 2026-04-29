Ditjen PP Gandeng Kemenkum NTB, Sosialisasi Aplikasi Pembentukan Peraturan Terbaru

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB bersama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemanfaatan Website peraturan.go.id dan Aplikasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Selasa (29/4).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan para pihak.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyampaikan bahwa transformasi digital merupakan keniscayaan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang hukum.

“Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam bidang hukum.

Transformasi digital menjadi suatu keniscayaan yang harus diadaptasi,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati juga menegaskan pentingnya kehadiran platform digital seperti peraturan.go.id dan aplikasi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Platform digital ini sebagai langkah strategis dalam mendukung penyebarluasan informasi hukum.

Ia berharap melalui kegiatan ini peserta dapat meningkatkan pemahaman serta kemampuan dalam memanfaatkan aplikasi tersebut secara optimal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.