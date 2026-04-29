Kemenkum NTB dan LBH Lingkar Pelindung Kompak Memperkuat Peran Paralegal Desa

Rabu, 29 April 2026 – 12:00 WIB
Kemenkum NTB dan LBH Lingkar Pelindung menggelar Rapat Koordinasi Sinergi Program Posbankum Desa/Kelurahan Tahun 2026 yang dilaksanakan di Praya, Lombok Tengah, Selasa (28/4). Foto; Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Kanwil Kemenkum NTB terus mendorong penguatan akses keadilan bagi masyarakat melalui sinergi program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan.

Hal ini tercermin dalam kegiatan Rapat Koordinasi Sinergi Program Posbankum Desa/Kelurahan Tahun 2026 yang dilaksanakan di Praya, Lombok Tengah, Selasa (28/4).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh LBH Lingkar Pelindung Nusa Tenggara Barat tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan.

Di antaranya perwakilan Kanwil Kemenkum NTB yang diwakili oleh Penyuluh Hukum Madya sekaligus Koordinator Posbankum Kabupaten Lombok Tengah, I Made Agus Suarjaya.

Hadir juga tim penyuluh hukum, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), para camat dari empat kecamatan, serta forum kepala desa setempat.

Dalam forum tersebut, LBH Lingkar Pelindung NTB memaparkan peran strategisnya dalam mendukung penyelenggaraan Posbankum di tingkat desa dan kelurahan.

Hal ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan layanan bantuan hukum yang mudah diakses dan berkeadilan.

LBH juga menyatakan kesiapan untuk melaksanakan pelatihan paralegal bagi 48 desa yang tersebar di Kecamatan Janapria, Kopang, Batukliang, dan Batukliang Utara pada Mei 2026.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Markas Bali United Jadi Saksi Rivera Bungkam Arema FC, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

  2. Taktik Counter Attack PSM tak Berjalan Setelah Kartu Merah Yuran, ternyata - JPNN.com Bali

  3. Ahmad Amiruddin Dongkol Kartu Merah Yuran Fernandes, Game Plan Berantakan - JPNN.com Bali

    4. Berita Bali United Lainnya

