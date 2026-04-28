JPNN.com Bali NTB Terkini KPU Nusa Tenggara Barat Studi Tiru ke Kemenkum NTB, Kakanwil Milawati Blak-blakan

KPU Nusa Tenggara Barat Studi Tiru ke Kemenkum NTB, Kakanwil Milawati Blak-blakan

Selasa, 28 April 2026 – 21:56 WIB
KPU Nusa Tenggara Barat Studi Tiru ke Kemenkum NTB, Kakanwil Milawati Blak-blakan
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menerima kunjungan studi tiru pembangunan Zona Integritas (ZI) dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (28/4). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menerima kunjungan studi tiru pembangunan Zona Integritas (ZI) dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (28/4).

Kegiatan ini menjadi ajang berbagi pengalaman dan praktik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

‎‎Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, Pimpinan Tinggi Pratama, serta para Ketua Kelompok Kerja Pembangunan ZI.

Turut hadir Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Anshori Wijaya, beserta jajaran.

‎‎Ketua Pembangunan ZI sekaligus Kadiv P3H Edward James Sinaga menyampaikan peningkatan kualitas layanan Kanwil Kemenkum NTB tetap dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk komitmen menjaga standar pelayanan.

‎Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati dalam arahannya menegaskan pentingnya peran pelayanan sebagai wajah organisasi.

“Area pelayanan merupakan wajah organisasi yang mencerminkan kualitas layanan kita.

Proses meraih WBBM bukanlah hal yang mudah karena penilaian dilakukan secara detail hingga ke seluruh unsur, mulai dari outsourcing, security hingga seluruh pegawai,” ujar Kakanwil Milawati.

Kakanwil ?Milawati menambahkan bahwa keberhasilan meraih WBBM merupakan keberlanjutan dari melaksanakan inovasi pada saat meraih WBK pada 2020
