Perguruan Tinggi di Sumbar Teken PKS dengan Kemenkum, Dorong Perlindungan KI

Senin, 27 April 2026 – 15:48 WIB
Sejumlah perguruan tinggi (PT) se-Sumatra Barat (Sumbar) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Acara penandatanganan dihadiri secara daring oleh jajaran Kemenkum NTB. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, PADANG - Sebagai upaya memperkuat pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) di lingkungan akademisi dan masyarakat, sejumlah perguruan tinggi (PT) se-Sumatra Barat (Sumbar) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Acara yang berlangsung di Aula Pertemuan LLDIKTI Wilayah X ini mengusung tema "Implementasi dan Implikasi bagi Profesi Hukum, Pemerintah Daerah, dan Posbankum.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati bersama Penyuluh Hukum Ahli Madya mengikuti kegiatan ini secara daring pada Senin (27/4).

Kepala LLDIKTI Wilayah X Afdalisma dalam sambutannya menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan PKS ini.

Ia bahkan berharap Sentra KI di perguruan tinggi di Provinsi Sumatera Barat segera terbentuk.

LLDIKTI juga siap berperan aktif dalam penyebarluasan informasi terkait KI.

Plt. Kakanwil Kemenkum Sumatra Barat Alpius Sarumaha menekankan pentingnya perlindungan KI sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hasil karya intelektual.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS bersama perguruan tinggi se-Sumatera Barat sebagai bentuk komitmen bersama dalam penguatan perlindungan KI.

TAGS   perguruan tinggi Sumatra Barat Kemenkum Perlindungan KI LLDIKTI Wilayah X Posbankum Kemenkum Sumbar Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Klaim Bali United Kian Solid, Talenta Lokal Jadi Senjata - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Klaim Bali United Kian Solid, Talenta Lokal Jadi Senjata

  2. Live Streaming & Susunan Pemain Bali United vs PSM: Adu Pelatih Asing & Lokal - JPNN.com Bali

    Live Streaming & Susunan Pemain Bali United vs PSM: Adu Pelatih Asing & Lokal

  3. Lini Serang Bali United Bikin PSM Ketar-ketir, Ahmad Amiruddin tak Gentar - JPNN.com Bali

    Lini Serang Bali United Bikin PSM Ketar-ketir, Ahmad Amiruddin tak Gentar

    4. Berita Bali United Lainnya

