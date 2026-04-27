Hari KI Sedunia 2026: Kemenkum NTB Edukasi Insan Olahraga, Manfaatnya Besar

MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar kegiatan Edukasi Kekayaan Intelektual (KI) bertema "IP and Sport: Kekuatan KI di Dunia Olahraga", Senin (27/4).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia yang diperingati setiap 26 April.

Kegiatan yang diikuti sekitar 80 peserta dari kalangan olahragawan, akademisi, mahasiswa, serta pengurus cabang olahraga ini bertujuan ganda.

Yakni meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya perlindungan dan pemanfaatan KI dalam mendukung sektor olahraga dan ekonomi kreatif.

Kegiatan diawali dengan laporan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita, yang menegaskan pentingnya kesadaran hukum atas kreativitas dan inovasi di bidang olahraga.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyampaikan bahwa Provinsi NTB memiliki potensi besar dalam pengembangan olahraga, khususnya pada sektor sport tourism.

Potensi tersebut perlu didukung dengan strategi pelindungan KI yang kuat.

“Provinsi NTB memiliki potensi besar dalam pengembangan olahraga, khususnya sport tourism.