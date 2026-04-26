Hari KI Sedunia 2026: Kanwil Kemenkum NTB Edukasi UMKM di CFD

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar talkshow KI di Teras Udayana, Minggu (26/4) dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia Tahun 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Mobile Intellectual Property Clinic yang menghadirkan layanan konsultasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha dan UMKM.

Talkshow pertama menghadirkan narasumber Kabid Bidang Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Disperindag NTB Muna’im dan Analis Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Azwar Riyadi.

Muna’im menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hak kekayaan intelektual.

“Kami dari Disperindag NTB sangat mengapresiasi kegiatan ini.

Salah satu tugas kami adalah bagaimana masyarakat, khususnya UMKM, mengenal apa itu hak Kekayaan Intelektual.

Kami menyediakan fasilitasi, konsultasi, hingga pendampingan, bahkan dalam lima tahun terakhir telah mengalokasikan anggaran untuk membantu UMKM dalam pengurusan hak KI,” ujar Muna’im.

Ia juga mengajak pelaku UMKM untuk tidak ragu memanfaatkan layanan yang telah disediakan, karena HAKI merupakan hak eksklusif yang penting dalam pengembangan inovasi.