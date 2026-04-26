JPNN.com

Hari KI Sedunia 2026: Kanwil Kemenkum NTB Edukasi UMKM di CFD

Minggu, 26 April 2026 – 11:19 WIB
bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar talkshow KI di Teras Udayana, Minggu (26/4) dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia Tahun 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Mobile Intellectual Property Clinic yang menghadirkan layanan konsultasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha dan UMKM.

Talkshow pertama menghadirkan narasumber Kabid Bidang Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Disperindag NTB Muna’im dan Analis Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Azwar Riyadi.

Baca Juga:

Muna’im menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hak kekayaan intelektual.

“Kami dari Disperindag NTB sangat mengapresiasi kegiatan ini.

Salah satu tugas kami adalah bagaimana masyarakat, khususnya UMKM, mengenal apa itu hak Kekayaan Intelektual.

Baca Juga:

Kami menyediakan fasilitasi, konsultasi, hingga pendampingan, bahkan dalam lima tahun terakhir telah mengalokasikan anggaran untuk membantu UMKM dalam pengurusan hak KI,” ujar Muna’im.

Ia juga mengajak pelaku UMKM untuk tidak ragu memanfaatkan layanan yang telah disediakan, karena HAKI merupakan hak eksklusif yang penting dalam pengembangan inovasi.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Hari KI Sedunia 2026 Kemenkum NTB UMKM pelaku UMKM Edukasi UMKM CFD Mobile Intellectual Property Clinic kekayaan intelektual

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jadwal Super League: Bali United vs PSM, Derbi Jatim di Dipta, BFC kontra Persib - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Bali United vs PSM, Derbi Jatim di Dipta, BFC kontra Persib

  2. Tren Positif Bali United Bikin Mike Hauptmeijer Semringah, Optimistis Makin Solid - JPNN.com Bali

    Tren Positif Bali United Bikin Mike Hauptmeijer Semringah, Optimistis Makin Solid

  3. Carlos Pena Dongkol Dominasi Persita Dirampok Wasit: Ini Hasil yang tak Adil - JPNN.com Bali

    Carlos Pena Dongkol Dominasi Persita Dirampok Wasit: Ini Hasil yang tak Adil

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU