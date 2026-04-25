JPNN.com Bali NTB Terkini Hari KI Sedunia 2026: ?Kemenkum NTB Buka Layanan KI di Kosta Sports Hub

Hari KI Sedunia 2026: ?Kemenkum NTB Buka Layanan KI di Kosta Sports Hub

Sabtu, 25 April 2026 – 21:05 WIB
Hari KI Sedunia 2026: ?Kemenkum NTB Buka Layanan KI di Kosta Sports Hub - JPNN.com Bali
Kemenkum NTB membuka layanan Kekayaan Intelektual (KI) dalam rangka memperingati Hari KI Sedunia 2026 di Kosta Sports Hub Rembiga, Mataram, Sabtu (25/4). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB membuka layanan Kekayaan Intelektual (KI) dalam rangka memperingati Hari KI Sedunia 2026 di Kosta Sports Hub Rembiga, Mataram, Sabtu (25/4).

‎‎Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum atas karya dan inovasi.

Peringatan Hari KI Sedunia sendiri diperingati setiap tanggal 26 April sebagai momentum global untuk mengedukasi masyarakat mengenai peran penting paten, hak cipta, merek dagang, dan desain dalam kehidupan sehari-hari.

‎‎Pada 2026, peringatan Hari KI Sedunia mengusung tema “Kekayaan Intelektual dan Olahraga: Siap Berinovasi”, yang menekankan pentingnya perlindungan inovasi di sektor olahraga.

Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti merek klub olahraga, teknologi pendukung performa atlet, hingga desain perlengkapan olahraga.

‎‎Melalui layanan yang dibuka di ruang publik ini, masyarakat dapat secara langsung mengakses informasi dan konsultasi terkait pendaftaran KI, seperti pendaftaran merek, hak cipta, serta layanan badan hukum.

‎‎Peringatan ini diharapkan menjadi momentum penting bagi para pencipta, penemu, pelaku usaha, dan komunitas untuk semakin sadar akan pentingnya melindungi hasil karya dan inovasi mereka, baik yang bersifat personal maupun komunal.

Dengan pelindungan KI yang kuat, inovasi di berbagai sektor, termasuk olahraga, diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Kemenkum NTB membuka layanan Kekayaan Intelektual (KI) dalam rangka memperingati Hari KI Sedunia 2026 di Kosta Sports Hub Rembiga, Mataram, Sabtu (25/4).
