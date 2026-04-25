Semarak Hari KI Sedunia 2026: Kanwil Kemenkum NTB Padukan Edukasi & Olahraga

Sabtu, 25 April 2026 – 20:57 WIB
Kemenkum NTB menggelar rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia Tahun 2026 pada Sabtu (25/4) di Kosta Sport Hub.

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia Tahun 2026 pada Sabtu (25/4) di Kosta Sport Hub.

Kegiatan ini mengusung tema “Kekayaan Intelektual dan Olahraga: Siap Berinovasi!” dengan menghadirkan konsep edukatif yang dikemas secara santai dan interaktif.

Salah satu kegiatan utama adalah “NGOPI: Ngobrol Pintar Soal Kekayaan Intelektual” yang menghadirkan diskusi interaktif serta podcast KI.

Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak memahami pentingnya pelindungan kekayaan intelektual serta kaitannya dengan kreativitas dan industri olahraga yang terus berkembang.

Kegiatan juga diramaikan dengan coaching padel yang diikuti oleh berbagai peserta, termasuk Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati bersama Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita.

Keterlibatan pimpinan dalam kegiatan ini menjadi bentuk dukungan nyata dalam mengampanyekan kekayaan intelektual melalui pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Suasana semakin semarak dengan pelaksanaan mini soccer.

Kegiatan olahraga ini tidak hanya menjadi ajang kebersamaan, tetapi juga memperkuat pesan bahwa inovasi dan kreativitas di bidang olahraga memiliki nilai ekonomi yang perlu dilindungi melalui kekayaan intelektual.

