Peringatan Hari KI Sedunia 2026: DJKI Gelar CFD Serentak di 33 Provinsi

bali.jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Kanwil Kemenkumham se-Indonesia siap menyemarakkan Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia pada Minggu, 26 April 2026.

Mengusung tema “Kekuatan Kekayaan Intelektual dalam Dunia Olahraga,” kegiatan ini akan digelar melalui Car Free Day (CFD) secara serentak di 33 provinsi.

Agenda besar ini bertujuan memperluas edukasi masyarakat mengenai pentingnya pelindungan hak kekayaan intelektual di tanah air.

Tema tersebut diangkat seiring dengan pesatnya perkembangan industri olahraga yang semakin bergantung pada kekayaan intelektual.

Mulai dari merek klub, hak siar pertandingan, hingga desain perlengkapan dan karya kreatif lainnya.

Pelindungan yang tepat menjadi kunci untuk memastikan karya tidak disalahgunakan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta dan pemilik hak.

Pelaksanaan CFD akan tersebar di berbagai titik strategis di Indonesia, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Barat yang berlokasi di Jalan Udayana, Kota Mataram.

Kegiatan ini dilaksanakan di ruang publik agar mudah diakses masyarakat serta menjadi sarana edukasi yang interaktif dan inklusif.