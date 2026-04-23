Kemenkum NTB Ikut Rakor Pelayanan Publik: Inovasi Kunci Kepercayaan Masyarakat

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Rapat Koordinasi hari ke-4 terkait Penguatan dan Implementasi Seluruh Aspek Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Hukum, Kamis (23/4).

Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting mulai pukul 10.00 WITA hingga selesai.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Anna Ernita, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Puri Adriatik Chasanova dan jajaran pelaksana pada Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum.

Hadir juga perwakilan seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia dan perwakilan Kementerian PANRB.

Asisten Deputi Pengembangan Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Swasti Kirana Putri, menegaskan bahwa pembinaan inovasi pelayanan publik merupakan langkah strategis dalam mengubah citra birokrasi yang selama ini dianggap lambat dan berbelit menjadi lebih cepat, mudah, dan terjangkau.

Ia menekankan bahwa inovasi menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas layanan publik karena mampu melampaui ekspektasi masyarakat, sehingga mendorong terciptanya kepuasan dan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah.

“Inovasi tidak harus selalu baru, tetapi dapat berupa adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Yang terpenting adalah adanya nilai kebaruan bagi pengguna, efektivitas, serta dampak terhadap kualitas layanan,” kata Swasti Kirana Putri.