Kawal Integritas, 60 ASN Kemenkum NTB Mengikuti Uji Kompetensi

Selasa, 21 April 2026 – 19:42 WIB
Kawal Integritas, 60 ASN Kemenkum NTB Mengikuti Uji Kompetensi - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB menggelar kegiatan pembukaan Penilaian Kompetensi Jabatan Manajerial dan Non-Manajerial Tahun Anggaran 2026, Selasa (21/4). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar kegiatan pembukaan Penilaian Kompetensi Jabatan Manajerial dan Non-Manajerial Tahun Anggaran 2026, Selasa (21/4).

Kegiatan ini diikuti oleh 60 peserta dari berbagai jenjang jabatan, sebagai bagian dari upaya pemetaan dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB.

Kegiatan diawali dengan laporan ketua panitia sekaligus Asesor SDM Aparatur Madya BPSDM Hukum, RR Dewi Sri Handayani.

Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa penilaian kompetensi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi individu dengan standar jabatan.

Hasilnya diharapkan menjadi dasar dalam merancang program pengembangan SDM yang tepat dan efektif guna mendukung manajemen karier ASN.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas ASN.

“Penilaian kompetensi ini merupakan langkah strategis dalam membangun ASN yang profesional, adaptif, dan berintegritas, sehingga mampu menjawab tantangan perubahan yang semakin dinamis,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

Ia juga menekankan bahwa hasil penilaian ini akan menjadi dasar objektif dalam pengembangan karier dan penempatan pegawai sesuai kompetensinya.

Kanwil Kemenkum NTB menggelar kegiatan pembukaan Penilaian Kompetensi Jabatan Manajerial dan Non-Manajerial Tahun Anggaran 2026, Selasa (21/4).
