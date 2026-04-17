Kemenkum NTB Dorong Legalitas UMKM Melalui Diseminasi Perseroan Perorangan

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB berkomitmen memperkuat ekosistem usaha lokal dengan memacu legalitas dan daya saing pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMKM).

Langkah ini diwujudkan melalui diseminasi bertajuk “Mewujudkan UMKM Tangguh dan Berdaya Saing melalui Pemanfaatan Layanan Perseroan Perorangan” yang digelar di Hotel Lombok Astoria, Kamis (16/4).

Acara ini dihadiri langsung Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita.

Hadir pula jajaran pejabat struktural serta para pelaku UMKM dari berbagai wilayah di NTB yang antusias mengikuti sosialisasi mengenai kemudahan status badan hukum perorangan.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menegaskan bahwa pelaku usaha tidak cukup hanya berhenti pada tahap pendaftaran usaha, melainkan perlu terus berkembang melalui diskusi, pendampingan, dan pemanfaatan layanan yang tersedia.

“Perseroan Perorangan merupakan instrumen strategis dalam mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas melalui kepastian hukum dan kemudahan berusaha.

Kami berharap para pelaku usaha tidak hanya berhenti pada tahap pendaftaran, tetapi juga memanfaatkan berbagai layanan yang tersedia untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan, profesional, dan berdaya saing,” kata Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

Kakanwil juga mengingatkan pentingnya memastikan nama usaha sebelum pendaftaran serta segera mendaftarkan merek guna memperoleh perlindungan hukum.