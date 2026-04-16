Pemprov NTB Gelar Musrenbang 2026, Kakanwil Milawati Hadir, Ini Penekanan Gubernur
bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi NTB Tahun 2026, Kamis (16/4).
Musrenbang ini digelar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan yang berlangsung di Lombok Raya Hotel ini dibuka secara resmi oleh Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal.
Gubernur NTB menekankan bahwa arah pembangunan daerah harus dimulai dari bawah, yakni dari desa.
Pemerintah Provinsi NTB memberikan fokus pada pembangunan desa sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
Ia juga menekankan pentingnya menghadirkan negara di desa sebagai bentuk orkestrasi pembangunan.
Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi berperan sebagai orkestrator yang menyiapkan berbagai stimulan bantuan untuk membentuk kelompok-kelompok usaha.
Pemerintah Provinsi juga mendorong masyarakat, khususnya kelompok miskin, agar memiliki usaha mandiri.
