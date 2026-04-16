JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Harmonisasi Dua Raperda dan 10 Raperbup Kabupaten Sumbawa

Kemenkum NTB Harmonisasi Dua Raperda dan 10 Raperbup Kabupaten Sumbawa

Kamis, 16 April 2026 – 20:58 WIB
Kemenkum NTB Harmonisasi Dua Raperda dan 10 Raperbup Kabupaten Sumbawa - JPNN.com Bali
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB I Gusti Putu Milawati berforo seusai penandatanganan Berita Acara Pengharmonisasian dengan perwakilan Pemkab Sumbawa, Rabu (15/4) kemarin. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - ‎‎Jajaran Kanwil Kemenkum NTB menggelar rapat harmonisasi terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan 10 Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Sumbawa, Rabu (15/4) kemarin.

‎Rapat dipimpin Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati dan dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Sumbawa, Asisten Administrasi Umum/Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa serta jajaran.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemrakarsa dari Kabupaten Sumbawa atas kehadiran dan partisipasinya dalam proses harmonisasi.

Baca Juga:

‎‎"Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan produk hukum yang berkualitas, selaras dengan peraturan perundang-undangan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Mila, sapaan akrabnya.

Tim Perancang memberikan berbagai masukan dan penyempurnaan, di antaranya terkait penyesuaian tarif pajak daerah sesuai ketentuan nasional.

Kemudian penyempurnaan sistem pengadaan melalui aplikasi clearing house, serta perbaikan struktur organisasi perangkat daerah agar sesuai dengan regulasi terbaru.

Baca Juga:

Selain itu, dilakukan pula penajaman terhadap aspek teknis penulisan, konsideran, dan dasar hukum pada sejumlah rancangan peraturan.

‎‎Harmonisasi juga mencakup penguatan regulasi terkait penyertaan modal daerah, penataan desa, batas wilayah, hingga rencana induk sistem penyediaan air minum.

Kemenkum NTB menggelar rapat harmonisasi terhadap dua raperda dan 10 raperbup Kabupaten Sumbawa, Rabu (15/4) kemarin
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Raperda Raperbup Pemkab Sumbawa harmonisasi Rapat Harmonisasi Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

