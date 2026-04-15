JPNN.com Bali NTB Terkini Kakanwil Milawati Dorong Peran Strategis IPPAT dalam Penguatan Layanan Hukum

Kakanwil Milawati Dorong Peran Strategis IPPAT dalam Penguatan Layanan Hukum

Rabu, 15 April 2026 – 20:14 WIB
Kakanwil Milawati Dorong Peran Strategis IPPAT dalam Penguatan Layanan Hukum - JPNN.com Bali
Kakanwil I Gusti Putu Milawati menggelar pertemuan bersama jajaran IPPAT NTB, Rabu (15/4). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan hukum kepada masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Kakanwil I Gusti Putu Milawati saat menggelar pertemuan bersama jajaran IPPAT NTB, Rabu (15/4).

Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyampaikan bahwa IPPAT memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program-program layanan hukum yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Oleh karena itu, sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB dan IPPAT NTB perlu terus diperkuat secara berkelanjutan, baik pada tataran kelembagaan maupun implementasi program di lapangan.

“Optimalisasi peran IPPAT dalam program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sangat penting.

Keterlibatan aktif para Pejabat Pembuat Akta Tanah diyakini mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum, khususnya dalam berbagai transaksi keperdataan,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

Selain itu, Kepala Kantor Wilayah juga mendorong kontribusi IPPAT dalam penguatan layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Provinsi NTB
