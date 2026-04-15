Kemenkum NTB & Disdikbud Loteng Bersinergi, Siap Kawal Pendaftaran KIK dan WBTB

bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Kanwil Kemenkum NTB turut berpartisipasi pada kegiatan pelatihan dan pendataan tenaga kebudayaan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lombok Tengah (Loteng), Rabu (15/4) di Hotel Grand Royal Bil.

Kegiatan ini diikuti sekitar 40 peserta dari berbagai unsur pelaku budaya, seperti seniman, budayawan, pengrajin songket, komunitas peresean, paguyuban keris, hingga pelaku usaha kuliner tradisional.

Hal ini merupakan cerminan dari kekayaan dan keberagaman budaya daerah yang memiliki potensi besar untuk dilindungi dan dikembangkan.

Dalam kegiatan tersebut, Tim Kanwil Kemenkum NTB hadir sebagai narasumber, menyampaikan pentingnya pelindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal.

Tim Kakanwil menjelaskan bahwa KIK mencakup ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, serta sumber daya genetik yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi identitas suatu komunitas.

Perwakilan dari Kanwil Kemenkum NTB juga menekankan perbedaan antara Kekayaan Intelektual Komunal dan Kekayaan Intelektual personal.

KIK bersifat kolektif dan tidak dimiliki individu, sedangkan kekayaan intelektual personal memiliki pencipta atau pemegang hak yang jelas.

Pemahaman ini dinilai penting agar masyarakat dapat menentukan bentuk pelindungan hukum yang tepat.