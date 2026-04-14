Kakanwil Gusti Putu Milawati Audiensi dengan Sekda NTB, Ini yang Dibahas, Penting

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menggelar audiensi dengan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat Abul Chair, Selasa (14/4).

Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan serta meningkatkan sinergi dan koordinasi antara Kanwil Kemenkum NTB dengan Pemprov NTB.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati didampingi Kadiv Yankum Anna Ernita, Kadiv PPPH Edward James Sinaga, serta Kabag Tata Usaha dan Umum M. Amin Imran.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati dalam pertemuan tersebut menyampaikan tugas dan fungsi kelembagaan.

Pertemuan tersebut juga membahas berbagai peluang kerja sama yang dapat dilakukan bersama Pemprov NTB, khususnya dalam bidang pelayanan hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan, serta pembinaan hukum di daerah.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyampaikan Kemenkum NTB siap berperan aktif sebagai instansi vertikal dalam mendukung pembangunan daerah.

“Kami Kanwil Kemenkum NTB siap mendukung sebagai instansi vertikal, kepanjangan tangan dari Kementerian Hukum, untuk pembangunan di daerah sesuai dengan tugas dan fungsi kami.

Termasuk dalam mendukung aspek ekonomi melalui layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI), sejalan dengan program Sapta Cipta Gubernur NTB,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.