Kemenkum NTB Harmonisasi Raperwali Dinkes Kota Bima, Sinkronisasi Organisasi Kesehatan

Selasa, 14 April 2026 – 17:23 WIB
Kadiv Divisi PPPH Kemenkum NTB Edward James Sinaga memimpin rapat harmonisasi Raperwali Dinas Kesehatan Kota Bima, Selasa (14/4). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum NTB menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota Bima tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Selasa (14/04).

Rapat yang berlangsung di Ruang Kepala Divisi P3H ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi P3H, Edward James Sinaga.

Hadir dalam rapat tersebut jajaran Pemkot Bima, termasuk Sekretaris Dinas Kesehatan, unsur Bagian Hukum, Bagian Organisasi, serta para perancang peraturan perundang-undangan.

Kadiv PPPH Edward James Sinaga menyampaikan bahwa kehadiran pimpinan dan tim pemrakarsa dalam rapat harmonisasi merupakan bentuk komitmen dalam mendukung peningkatan indeks reformasi hukum di daerah.

Ia juga menegaskan pentingnya konsistensi dalam penyusunan struktur organisasi perangkat daerah agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tim perancang Kanwil Kemenkum NTB memaparkan hasil analisis terhadap rancangan peraturan tersebut.

Beberapa poin penting yang menjadi perhatian antara lain perbaikan konsiderans menimbang, penyesuaian dasar hukum dan penyederhanaan ketentuan umum.

Kemudian penyempurnaan materi muatan agar sesuai dengan regulasi terbaru, termasuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2026.

Divisi PPPH Kemenkum NTB menggelar harmonisasi Raperwali Dinas Kesehatan Kota Bima tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Selasa (14/4)
BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Transformasi Rahmat dari Winger ke Striker Bikin Ngeri Lawan, Puji Suporter Persib - JPNN.com Bali

    Transformasi Rahmat dari Winger ke Striker Bikin Ngeri Lawan, Puji Suporter Persib

  2. Jadwal Super League: DU vs Persib, PSM Kontra Borneo FC, Derbi Jatim Panas - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: DU vs Persib, PSM Kontra Borneo FC, Derbi Jatim Panas

  3. Persib Nyaris Tergelincir di GBLA, Frans Putros: Yang Penting Menang! - JPNN.com Bali

    Persib Nyaris Tergelincir di GBLA, Frans Putros: Yang Penting Menang!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU