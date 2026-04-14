BNNP Gandeng Kemenkum NTB, Memperkuat Layanan Hukum & P4GN

Selasa, 14 April 2026 – 16:46 WIB
Kepala BNN Provinsi NTB Marzuki beserta jajaran menggelar audiensi dengan Kakanwil Kemenkum Nusa Tenggara Barat I Gusti Putu Milawati, Selasa (14/04). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kepala BNNP NTB Marzuki beserta jajaran menggelar audiensi dengan Kakanwil Kemenkum Nusa Tenggara Barat I Gusti Putu Milawati, Selasa (14/04).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kepala Kantor Wilayah ini bertujuan memperkuat sinergi antara program Posbankum Kanwil Kemenkum NTB dengan program P4GN BNNP NTB melalui kolaborasi lintas lembaga.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyambut baik audiensi ini.

Ia menyampaikan bahwa target 1.166 Posbankum Desa/Kelurahan di NTB telah tercapai.

Dengan sinergi bersama BNNP NTB, layanan Posbankum dinilai akan semakin kuat dan berdampak luas bagi masyarakat.

"Posbankum hadir untuk memastikan masyarakat mendapat akses layanan hukum hingga ke tingkat desa.

Kolaborasi dengan BNNP NTB ini memperluas manfaatnya — tidak hanya soal hukum, tetapi juga membentengi masyarakat dari bahaya narkoba. Ini sinergi yang nyata dan terasa langsung oleh masyarakat," kata Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

Kepala Divisi PPPH Edward James Sinaga menjelaskan bahwa kolaborasi awal yang dapat segera diwujudkan adalah pelatihan paralegal melalui Zoom bersama Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Transformasi Rahmat dari Winger ke Striker Bikin Ngeri Lawan, Puji Suporter Persib - JPNN.com Bali

    Transformasi Rahmat dari Winger ke Striker Bikin Ngeri Lawan, Puji Suporter Persib

  2. Jadwal Super League: DU vs Persib, PSM Kontra Borneo FC, Derbi Jatim Panas - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: DU vs Persib, PSM Kontra Borneo FC, Derbi Jatim Panas

  3. Persib Nyaris Tergelincir di GBLA, Frans Putros: Yang Penting Menang! - JPNN.com Bali

    Persib Nyaris Tergelincir di GBLA, Frans Putros: Yang Penting Menang!

    4. Berita Bali United Lainnya

