BNNP Gandeng Kemenkum NTB, Memperkuat Layanan Hukum & P4GN

bali.jpnn.com, MATARAM - Kepala BNNP NTB Marzuki beserta jajaran menggelar audiensi dengan Kakanwil Kemenkum Nusa Tenggara Barat I Gusti Putu Milawati, Selasa (14/04).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kepala Kantor Wilayah ini bertujuan memperkuat sinergi antara program Posbankum Kanwil Kemenkum NTB dengan program P4GN BNNP NTB melalui kolaborasi lintas lembaga.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyambut baik audiensi ini.

Ia menyampaikan bahwa target 1.166 Posbankum Desa/Kelurahan di NTB telah tercapai.

Dengan sinergi bersama BNNP NTB, layanan Posbankum dinilai akan semakin kuat dan berdampak luas bagi masyarakat.

"Posbankum hadir untuk memastikan masyarakat mendapat akses layanan hukum hingga ke tingkat desa.

Kolaborasi dengan BNNP NTB ini memperluas manfaatnya — tidak hanya soal hukum, tetapi juga membentengi masyarakat dari bahaya narkoba. Ini sinergi yang nyata dan terasa langsung oleh masyarakat," kata Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

Kepala Divisi PPPH Edward James Sinaga menjelaskan bahwa kolaborasi awal yang dapat segera diwujudkan adalah pelatihan paralegal melalui Zoom bersama Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi.