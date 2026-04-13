Kemenkum NTB Dorong UNIZAR Bentuk Sentra KI, Memperkuat Daya Saing Daerah

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB terus mendorong penguatan ekosistem Kekayaan Intelektual (KI) di lingkungan perguruan tinggi.

Hal ini diwujudkan melalui kegiatan koordinasi pembentukan Sentra KI di Universitas Islam Al-Azhar (UNIZAR) yang dilaksanakan, Senin (13/4).

Kepala Bagian Publikasi dan HKI UNIZAR, Alvin Juniawan, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kanwil Kemenkum NTB dalam mendorong pembentukan Sentra KI.

Ia menjelaskan bahwa UNIZAR telah memiliki unit yang menangani KI, tetapi belum memiliki Sentra KI yang terstruktur.

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Puan Rusmayadi, menyampaikan hingga saat ini baru 14 dari 90 perguruan tinggi di Nusa Tenggara Barat yang telah memiliki Sentra KI.

Oleh karena itu, pihaknya berharap UNIZAR dapat segera membentuk Sentra KI guna mengoptimalkan pelindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan KI di lingkungan kampus.

Baca Juga: Kemenkum NTB Dorong Pembentukan Sentra KI di UBI MFH dan UT Mataram

Wakil Rektor III UNIZAR Fathurrahman menyambut baik rencana pembentukan Sentra KI dan menyatakan dukungannya.

Ia juga menekankan pentingnya pemahaman lebih lanjut terkait mekanisme pembentukan dan tugas pengelola Sentra KI sebagai dasar dalam penunjukan tim yang tepat.