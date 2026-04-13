JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Menghadiri Dharma Shanti Nyepi 1948, Mempererat Simakrama

Kemenkum NTB Menghadiri Dharma Shanti Nyepi 1948, Mempererat Simakrama

Senin, 13 April 2026 – 11:02 WIB
Kemenkum NTB Menghadiri Dharma Shanti Nyepi 1948, Mempererat Simakrama - JPNN.com Bali
Kepala Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menghadiri kegiatan Dharma Shanti bersama Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948, Minggu (12/4/2026).

bali.jpnn.com, MATARAM - Kepala Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menghadiri kegiatan Dharma Shanti bersama Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948, Minggu (12/4/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) NTB ini mengusung tema “Vasudhaiva Kutumbakam: Satu Bumi, Satu Keluarga untuk NTB Makmur Mendunia” sebagai wujud penguatan persaudaraan di tengah keberagaman.

Ketua panitia Dharma Shanti 2026 Kombes dr. I Komang Tresna dalam laporannya menyampaikan bahwa Dharma Shanti merupakan puncak rangkaian perayaan Nyepi yang bertujuan mempererat simakrama atau silaturahmi antarumat.

Baca Juga:

Melalui tema yang diangkat, kegiatan ini menegaskan bahwa seluruh masyarakat adalah satu keluarga besar tanpa memandang perbedaan suku, ras, maupun agama, serta menjadi fondasi dalam menjaga keharmonisan di NTB.

Ketua PHDI Provinsi NTB Ir. I Wayan Karioka menekankan pentingnya menjaga kebersamaan dan keharmonisan di tengah dinamika global.

Ia menyampaikan bahwa nilai Vasudhaiva Kutumbakam mengajarkan bahwa seluruh umat manusia adalah saudara, sehingga berbagai persoalan dunia harus menjadi perhatian bersama dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis dan penuh toleransi.

Baca Juga:

Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija menyampaikan salam dari Menteri Agama kepada umat Hindu di NTB.

Ia menyebut Dharma Shanti sebagai momentum refleksi untuk melihat perjalanan yang telah dilalui serta memperkuat nilai-nilai spiritual Nyepi sebagai landasan dalam membangun kehidupan yang damai dan harmonis di tengah masyarakat.

Kepala Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menghadiri kegiatan Dharma Shanti bersama Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka Hari Suci Nyepi 2026
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Dharma Shanti Nyepi 1948 provinsi NTB Hari Raya Nyepi 2026 PHDI NTB kemenag RI Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Janji Johnny Jansen Terbukti, Puas Bikin Persib Nyaris Malu di Kandang Sendiri - JPNN.com Bali

    Janji Johnny Jansen Terbukti, Puas Bikin Persib Nyaris Malu di Kandang Sendiri

  2. Persib Nyaris Tergelincir, Bojan Hodak Sorot Insiden Kartu Merah & Mental Pemain - JPNN.com Bali

    Persib Nyaris Tergelincir, Bojan Hodak Sorot Insiden Kartu Merah & Mental Pemain

  3. Klasemen Super League Setelah DU Gilas Malut United: Persib Nyaman di Puncak - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah DU Gilas Malut United: Persib Nyaman di Puncak

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU