Kemenkum NTB Menghadiri Pengukuhan Pengurus Baru MUI Bumi Gora, Sinergi Tanpa Batas

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menghadiri kegiatan Pengukuhan dan Silaturahmi Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Barat masa khidmat 2025–2030 yang digelar, Sabtu (11/4).

Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

‎‎Dalam kesempatan tersebut, hadir Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Amin Imran, mewakili Kakanwil Kememkum NTB, I Gusti Putu Milswati.

‎‎Kehadiran Kanwil Kemenkum NTB dalam kegiatan ini menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan sinergi antara ulama dan umara dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat.

‎‎Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nusron Wahid, perwakilan Ketua Umum MUI Pusat KH. Masduki Baidlowi, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, serta jajaran pengurus MUI NTB yang baru dikukuhkan.

‎‎Prosesi pengukuhan pengurus MUI NTB masa khidmat 2025–2030 dilaksanakan oleh perwakilan MUI Pusat, KH. Masduki Baidlowi.

Pengukuhan ini menandai dimulainya amanah baru dalam menjalankan peran keumatan dan kebangsaan, sekaligus memperkuat posisi MUI sebagai mitra strategis pemerintah.

‎‎Ketua MUI NTB, Dr. TGH. Badrun menyampaikan bahwa kepengurusan saat ini terdiri dari 124 ulama dari berbagai latar belakang keilmuan.