Super Apps PASTI Resmi Hadir, Era Baru Digitalisasi di Kementerian Hukum

Kamis, 02 April 2026 – 17:24 WIB
Kementerian Hukum resmi menghadirkan Super Apps PASTI sebagai inovasi layanan digital yang dapat diakses masyarakat melalui perangkat Android maupun iOS sejak Rabu (1/4).

bali.jpnn.com, MATARAM - Kementerian Hukum resmi menghadirkan Super Apps PASTI sebagai inovasi layanan digital yang dapat diakses masyarakat melalui perangkat Android maupun iOS sejak Rabu (1/4).

Aplikasi ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi.

‎‎Super Apps PASTI ini hadir sebagai wujud konkret transformasi digital yang tidak hanya berdampak eksternal bagi masyarakat, tetapi juga menjamin transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan internal kementerian.

‎‎Sesuai arahan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Super Apps PASTI dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan hukum secara terintegrasi dalam satu platform.

‎Menkum Supratman mengatakan transformasi digital adalah langkah strategis untuk meminimalkan potensi kepentingan di luar profesionalitas.

Ini juga untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

‎‎"Pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas layanan hukum.

Hal tersebut juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah, khususnya di Kementerian Hukum," ujar Menkum Supratman.

