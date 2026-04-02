Super Apps PASTI Resmi Hadir, Era Baru Digitalisasi di Kementerian Hukum
bali.jpnn.com, MATARAM - Kementerian Hukum resmi menghadirkan Super Apps PASTI sebagai inovasi layanan digital yang dapat diakses masyarakat melalui perangkat Android maupun iOS sejak Rabu (1/4).
Aplikasi ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi.
Super Apps PASTI ini hadir sebagai wujud konkret transformasi digital yang tidak hanya berdampak eksternal bagi masyarakat, tetapi juga menjamin transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan internal kementerian.
Sesuai arahan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Super Apps PASTI dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan hukum secara terintegrasi dalam satu platform.
Menkum Supratman mengatakan transformasi digital adalah langkah strategis untuk meminimalkan potensi kepentingan di luar profesionalitas.
Ini juga untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
"Pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas layanan hukum.
Hal tersebut juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah, khususnya di Kementerian Hukum," ujar Menkum Supratman.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News