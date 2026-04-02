JPNN.com

Kemenkum NTB & Dispar Memperkuat Sinergi, Kolaborasi Dorong Potensi KI

Kamis, 02 April 2026 – 15:57 WIB
Jajaran Kanwil Kemenkum NTB menerima kunjungan koordinasi dari Dinas Pariwisata Provinsi NTB, khususnya Bidang Ekonomi Kreatif, Kamis (2/4). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Jajaran Kanwil Kemenkum NTB menerima kunjungan koordinasi dari Dinas Pariwisata Provinsi NTB, khususnya Bidang Ekonomi Kreatif, Kamis (2/4).

Kunjungan ini bertujuan untuk membahas potensi sektor ekonomi kreatif yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual (KI) serta menjajaki peluang kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan bersama ke depan.

Dalam pertemuan tersebut, Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata NTB Baiq Deni menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum NTB, meskipun kunjungan dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Baca Juga:

Pihaknya juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis KI di daerah.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB Puan Rusmayadi menekankan bahwa peningkatan permohonan dan pemanfaatan KI di wilayah NTB memerlukan dukungan aktif dari berbagai perangkat daerah.

“Kolaborasi yang terstruktur melalui sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif, menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran dan perlindungan Kekayaan Intelektual di daerah,” ujar Pun Rusmayadi.

Baca Juga:

Tim Bidang Ekonomi Kreatif Dispar NTB menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan sosialisasi terkait KI, tetapi dinilai belum optimal karena belum melibatkan instansi teknis yang berwenang.

Oleh karena itu, Dispar NTB berharap dapat menjalin kerja sama dengan Kanwil Kemenkum NTB guna meningkatkan kualitas pemahaman masyarakat, termasuk dukungan pembiayaan dalam pendaftaran KI seperti hak cipta, merek, maupun jenis KI lainnya.

Dispar NTB menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis KI di daerah
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB dispar ntb kekayaan intelektual Potensi KI pemprov ntb Kekayaan Intelektual Komunal indikasi geografis Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas MU: Persija Tersungkur, Persib di Puncak - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas MU: Persija Tersungkur, Persib di Puncak

  2. Bali United vs PSBS Biak: Thijmen Goppel Usung Misi Tiga Poin di Stadion Dipta - JPNN.com Bali

    Bali United vs PSBS Biak: Thijmen Goppel Usung Misi Tiga Poin di Stadion Dipta

  3. Bali United Rugi Besar, Menjamu PSBS Tanpa Penonton, Johnny Jansen Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, Menjamu PSBS Tanpa Penonton, Johnny Jansen Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU