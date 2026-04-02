Update Kompetensi, Kemenkum NTB Ikut Pelatihan Analis Hukum Angkatan XI

bali.jpnn.com, MATARAM - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum resmi membuka Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama Angkatan XI Tahun 2026, Kamis (2/4).

Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid melalui pertemuan langsung di BPSDM serta secara daring melalui Zoom Meeting yang diikuti peserta dari berbagai instansi.

Dari Kanwil Kemenkum NTB, Kadiv PPPH Edward James Sinaga turut mengikuti kegiatan pembukaan secara virtual.

Analis Hukum Ahli Pertama Kanwil Kemenkum NTB, Ni Nengah Dewi Sulistyawati, menjadi salah satu peserta dalam pelatihan tersebut.

Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Pelatihan, Deswati, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara, khususnya di bidang hukum.

Ia menjelaskan bahwa pembelajaran dilakukan melalui metode blended learning dengan berbagai pendekatan, seperti ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi, hingga seminar.

Sebanyak 30 peserta yang berasal dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah turut ambil bagian dalam kegiatan ini.

Sekretaris BPSDM Kementerian Hukum, Jusman, saat membuka kegiatan menekankan pentingnya transformasi metode pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan digital.