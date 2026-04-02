Update Kompetensi, Kemenkum NTB Ikut Pelatihan Analis Hukum Angkatan XI

Kamis, 02 April 2026 – 15:31 WIB
Kanwil Kemenkum NTB, Kadiv PPPH Edward James Sinaga mengikuti kegiatan pembukaan Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama Angkatan XI Tahun 2026 secara virtual, Kamis (2/4). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum resmi membuka Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama Angkatan XI Tahun 2026, Kamis (2/4).

Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid melalui pertemuan langsung di BPSDM serta secara daring melalui Zoom Meeting yang diikuti peserta dari berbagai instansi.

Dari Kanwil Kemenkum NTB, Kadiv PPPH Edward James Sinaga turut mengikuti kegiatan pembukaan secara virtual.

Analis Hukum Ahli Pertama Kanwil Kemenkum NTB, Ni Nengah Dewi Sulistyawati, menjadi salah satu peserta dalam pelatihan tersebut.

Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Pelatihan, Deswati, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara, khususnya di bidang hukum.

Ia menjelaskan bahwa pembelajaran dilakukan melalui metode blended learning dengan berbagai pendekatan, seperti ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi, hingga seminar.

Sebanyak 30 peserta yang berasal dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah turut ambil bagian dalam kegiatan ini.

Sekretaris BPSDM Kementerian Hukum, Jusman, saat membuka kegiatan menekankan pentingnya transformasi metode pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan digital.

TAGS   Kemenkum NTB BPSDM Kemenkum RI Pelatihan Analisis Hukum Kadiv PPPH Edward James Sinaga Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas MU: Persija Tersungkur, Persib di Puncak - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas MU: Persija Tersungkur, Persib di Puncak

  2. Bali United vs PSBS Biak: Thijmen Goppel Usung Misi Tiga Poin di Stadion Dipta - JPNN.com Bali

    Bali United vs PSBS Biak: Thijmen Goppel Usung Misi Tiga Poin di Stadion Dipta

  3. Bali United Rugi Besar, Menjamu PSBS Tanpa Penonton, Johnny Jansen Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, Menjamu PSBS Tanpa Penonton, Johnny Jansen Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

