JPNN.com

Paralegal Lombok Utara Dibekali Kemampuan Teknis, Jadi Ujung Tombak di Masyarakat

Rabu, 01 April 2026 – 15:29 WIB
Suasana kegiatan Coaching Clinic Paralegal yang digelar pada Selasa (31/3) di aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Utara. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK UTARA - Upaya meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum di tingkat desa terus dilakukan.

Salah satunya melalui kegiatan Coaching Clinic Paralegal yang digelar pada Selasa (31/3) di aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Utara.

Kegiatan ini diikuti oleh para paralegal dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa se-Kabupaten Lombok Utara, dengan menghadirkan narasumber dari akademisi dan Kanwil Kemenkum NTB.

Baca Juga:

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Utara, Atmajaa Gumbara, Kabid Penataan dan Administrasi Desa, Martha Efendy dan Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Mataram, Joko Jumadi.

Sebagai narasumber hadir perwakilan Kanwil Kemenkum NTB, Irwan Kusdiharto selaku Penyuluh Hukum Ahli Madya dan Hera Alvina Satriawan selaku Direktur Litigasi pada Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Martha Efendy menyampaikan bahwa coaching clinic ini bertujuan memberikan penguatan pemahaman sekaligus pendampingan teknis kepada para paralegal, khususnya dalam penyusunan laporan layanan bantuan hukum secara tepat dan tertib.

Baca Juga:

“Dengan pelaporan yang baik, pelaksanaan layanan bantuan hukum di tingkat desa dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan,” ujar Martha Efendy.

Materi pertama disampaikan oleh Hera Alvina Satriawan.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   paralegal pemkab lombok utara Kemenkum NTB Coaching Clinic Paralegal Posbankum universitas mataram Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

