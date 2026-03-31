Lima Analis Hukum Kemenkum NTB Dilantik & Diambil Sumpah, Kakanwil Berpesan

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil I Gusti Putu Milawati melantik dan mengambil sumpah lima pejabat nonmanajerial Analis Hukum di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB, Selasa (31/3).

‎Lima pejabat fungsional yang dilantik terdiri dari dua orang melalui perpindahan jabatan dari Penyuluh Hukum Ahli Muda menjadi Analis Hukum Ahli Muda, serta tiga orang dari jabatan pelaksana yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama.

‎‎Kegiatan pelantikan yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum NTB ini turut dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Amin Imran, serta jajaran ASN.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik sekaligus menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Ia berharap Analis Hukum yang baru dilantik mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan hukum yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Selamat atas pelantikan hari ini, semoga Tuhan selalu memberkati dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

‎Ia menegaskan bahwa peran Analis Hukum bukanlah tugas yang sederhana.

Dibutuhkan ketelitian, pemahaman mendalam, serta komitmen tinggi agar setiap analisis yang dihasilkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik.