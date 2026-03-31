Kakanwil Milawati Melantik Notaris & PAW MPDN: Jaga Integritas dan Profesionalisme

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati melantik dan mengambil sumpah jabatan dua Notaris wilayah kerja Sumbawa dan Dompu.

Kakanwil juga memimpin Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) wilayah kerja NTB, Selasa (31/3) di Aula Kanwil Kemenkum NTB.

‎‎Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum NTB dalam memperkuat kualitas layanan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan layanan kenotariatan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

‎Kakanwil I Gusti Putu Milawati menegaskan agar para notaris yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh profesionalisme.

“Jalankan tugas dan fungsi dengan profesional.

Cermati dan pahami dengan baik kewenangan serta tanggung jawab sebagai notaris, sehingga setiap layanan yang diberikan benar-benar memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

Baca Juga: Kemenkum NTB Harmonisasi Empat Rancangan Peraturan Wali Kota Bima

Kepada PAW Anggota MPDN, Kakanwil Milawati menekankan pentingnya peran pengawasan dan pendampingan terhadap notaris di wilayah kerja NTB.

Menurutnya, pengawasan yang optimal akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan hukum.