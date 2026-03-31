JPNN.com Bali NTB Terkini Kakanwil Milawati Melantik Notaris & PAW MPDN: Jaga Integritas dan Profesionalisme

Kakanwil Milawati Melantik Notaris & PAW MPDN: Jaga Integritas dan Profesionalisme

Selasa, 31 Maret 2026 – 16:49 WIB
Kakanwil Milawati Melantik Notaris & PAW MPDN: Jaga Integritas dan Profesionalisme - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, melantik dan mengambil sumpah jabatan dua Notaris wilayah kerja Sumbawa dan Dompu, serta satu Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) wilayah kerja NTB, Selasa (31/3). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati melantik dan mengambil sumpah jabatan dua Notaris wilayah kerja Sumbawa dan Dompu.

Kakanwil juga memimpin Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) wilayah kerja NTB, Selasa (31/3) di Aula Kanwil Kemenkum NTB.

‎‎Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum NTB dalam memperkuat kualitas layanan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan layanan kenotariatan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Baca Juga:

‎Kakanwil I Gusti Putu Milawati menegaskan agar para notaris yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh profesionalisme.

“Jalankan tugas dan fungsi dengan profesional.

Cermati dan pahami dengan baik kewenangan serta tanggung jawab sebagai notaris, sehingga setiap layanan yang diberikan benar-benar memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

Baca Juga:

Kepada PAW Anggota MPDN, Kakanwil Milawati menekankan pentingnya peran pengawasan dan pendampingan terhadap notaris di wilayah kerja NTB.

Menurutnya, pengawasan yang optimal akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan hukum.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati melantik dan mengambil sumpah jabatan dua Notaris wilayah kerja Sumbawa dan Dompu.
BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Arema FC Dalam Tekanan Menjelang Kontra Malut United, Marcos Santos Bertahan - JPNN.com Bali

    Arema FC Dalam Tekanan Menjelang Kontra Malut United, Marcos Santos Bertahan

  2. John Herdman Buka Suara Alasan Pilih Jens Raven Jadi Pengganti Mauro Ziljstra - JPNN.com Bali

    John Herdman Buka Suara Alasan Pilih Jens Raven Jadi Pengganti Mauro Ziljstra

  3. Suporter Bingung John Herdman Panggil Jens Raven Bukan Ezra Walian, ternyata - JPNN.com Bali

    Suporter Bingung John Herdman Panggil Jens Raven Bukan Ezra Walian, ternyata

    4. Berita Bali United Lainnya

