Kemenkum NTB Harmonisasi Dua Raperbup Sumbawa, Dukung Program Strategis Nasional

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan rapat harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Sumbawa secara virtual, Selasa (17/03).

Rapat membahas dua raperbup.

Pertama, Raperbup perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2023 terkait penerimaan daerah dari keuntungan bersih perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Kedua, Raperbup tentang Dukungan Implementasi Program Strategis Nasional.

Rapat harmonisasi dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Edward James Sinaga.

Edward James Sinaga menekankan pentingnya harmonisasi guna menghasilkan regulasi yang berkualitas dan implementatif.

Dalam pembahasan, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB memberikan sejumlah catatan.

Mulai dari penyederhanaan dasar hukum, penghapusan ketentuan yang tidak relevan, serta perbaikan redaksional pada beberapa pasal.