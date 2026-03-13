Jajaran Kemenkum NTB Berbagi Takjil kepada Pengguna Jalan Majapahit Mataram

bali.jpnn.com, MATARAM - ‎Kanwil Kemenkum NTB berbagi takjil kepada para pengguna jalan di Jalan Majapahit, Kota Mataram, Kamis (12/3) kemarin.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan semangat berbagi kepada masyarakat di bulan suci Ramadan.

‎‎Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum bersama jajaran Kanwil Kemenkum NTB.

Baca Juga: Kemenkum NTB Harmonisasi Empat Rancangan Peraturan Wali Kota Bima

Para pegawai turun langsung membagikan paket takjil kepada pengendara yang melintas menjelang waktu berbuka puasa.

‎‎Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa kegiatan berbagi takjil ini merupakan wujud kebersamaan serta kepedulian jajaran Kanwil Kemenkum NTB kepada masyarakat.

‎‎“Kami ingin berbagi, dari sedikit rezeki yang kami miliki.

Baca Juga: Kemenkum NTB Gelar Podcast Bahas Peran LBH dalam Mencetak Paralegal Desa

Mudah-mudahan membawa berkah dan kebaikan bagi kita semua, serta semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

‎‎Kegiatan berbagi takjil ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara Kanwil Kemenkum NTB dengan masyarakat.