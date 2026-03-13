Jajaran Kemenkum NTB Berbagi Takjil kepada Pengguna Jalan Majapahit Mataram

JPNN.com

Jumat, 13 Maret 2026 – 13:32 WIB
Kanwil Kemenkum NTB berbagi takjil kepada para pengguna jalan di Jalan Majapahit, Kota Mataram, Kamis (12/3) kemarin. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - ‎Kanwil Kemenkum NTB berbagi takjil kepada para pengguna jalan di Jalan Majapahit, Kota Mataram, Kamis (12/3) kemarin.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan semangat berbagi kepada masyarakat di bulan suci Ramadan.

‎‎Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum bersama jajaran Kanwil Kemenkum NTB.

Para pegawai turun langsung membagikan paket takjil kepada pengendara yang melintas menjelang waktu berbuka puasa.

‎‎Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa kegiatan berbagi takjil ini merupakan wujud kebersamaan serta kepedulian jajaran Kanwil Kemenkum NTB kepada masyarakat.

‎‎“Kami ingin berbagi, dari sedikit rezeki yang kami miliki.

Mudah-mudahan membawa berkah dan kebaikan bagi kita semua, serta semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

‎‎Kegiatan berbagi takjil ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara Kanwil Kemenkum NTB dengan masyarakat.

