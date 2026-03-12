JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Raperbup & Raperda Sumbawa Masuk Harmonisasi, Pastikan Selaras dengan Regulasi

Raperbup & Raperda Sumbawa Masuk Harmonisasi, Pastikan Selaras dengan Regulasi

Kamis, 12 Maret 2026 – 22:27 WIB
Raperbup & Raperda Sumbawa Masuk Harmonisasi, Pastikan Selaras dengan Regulasi - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati menandatangani Berita Acara Selesai Harmonisasi dengan perwakilan Pemkab Sumbawa, Kamis (12/3). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar rapat harmonisasi terhadap dua rancangan regulasi dari Pemkab Sumbawa, Kamis (12/3).

Kegiatan ini merupakan bagian dari proses harmonisasi peraturan perundang-undangan guna memastikan kesesuaian rancangan kebijakan daerah dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi.

Rapat harmonisasi tersebut dipimpin langsung Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati, dihadiri jajaran perancang peraturan perundang-undangan serta perwakilan Pemkab Sumbawa.

Baca Juga:

Di antaranya Asisten Administrasi Umum Kabupaten Sumbawa, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bagian Hukum, serta perwakilan Bapperida.

Rapat harmonisasi ini membahas Raperbup Sumbawa tentang Pengelolaan Tenaga Pendukung Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2026–2029.

Satu lagi Ranperda atas Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tenaga Profesional Non-Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemkab Sumbawa.

Baca Juga:

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyampaikan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah.

Melalui proses ini, setiap rancangan regulasi dapat ditelaah secara komprehensif agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak menimbulkan permasalahan dalam implementasinya di kemudian hari.

Kanwil Kemenkum NTB menggelar rapat harmonisasi terhadap dua rancangan regulasi dari Pemkab Sumbawa, Kamis (12/3).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Pemkab Sumbawa harmonisasi Raperbup Sumbawa Raperda Sumbawa Regulasi Daerah Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Diego Campos Tebar Ancaman, Siap Melumat Persis Seperti Membungkam Arema FC - JPNN.com Bali

    Diego Campos Tebar Ancaman, Siap Melumat Persis Seperti Membungkam Arema FC

  2. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persis vs Bali United: Siapa Jadi Pemenang? - JPNN.com Bali

    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persis vs Bali United: Siapa Jadi Pemenang?

  3. Bali United Siap Tempur, Johnny Jansen Incar Tiga Poin Sebelum Libur Kompetisi - JPNN.com Bali

    Bali United Siap Tempur, Johnny Jansen Incar Tiga Poin Sebelum Libur Kompetisi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU