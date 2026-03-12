Perkuat Sentra KI di Kampus, Kemenkum NTB Gandeng LLDIKTI VIII

JPNN.com

Kamis, 12 Maret 2026 – 20:30 WIB
Analis Kekayaan Intelektual Muda Kemenkum NTB Gusti Ngurah Suryana bertemu dengan Asisten Kepala LLDIKTI Wilayah VIII, Hendra, Kamis (12/3). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan kunjungan dan koordinasi dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VIII pada Kamis (12/3) di Denpasar.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kelembagaan serta mengoptimalkan layanan Sentra Kekayaan Intelektual (KI) di perguruan tinggi, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).

Tim Kanwil Kemenkum NTB yang diwakili oleh Analis Kekayaan Intelektual Muda Gusti Ngurah Suryana, diterima langsung oleh Asisten Kepala LLDIKTI Wilayah VIII, Hendra.

Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi untuk memperoleh data terkini perguruan tinggi yang berada di wilayah NTB.

Termasuk memperkuat kerja sama dalam pengelolaan dan perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan akademik.

Gusti Ngurah Suryana menyampaikan Kanwil Kemenkum NTB sebelumnya telah melakukan pendampingan pembentukan Sentra KI di sejumlah perguruan tinggi.

Namun, terdapat beberapa perguruan tinggi yang mengalami perubahan status sehingga diperlukan sinkronisasi data dengan LLDIKTI Wilayah VIII.

“Kami ingin memastikan data perguruan tinggi di NTB benar-benar akurat agar program pembentukan dan penguatan Sentra KI dapat berjalan lebih efektif.

