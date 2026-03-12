PPPK Paruh Waktu hingga Satpam Kebagian Zakat Fitrah, Kakanwil Berpesan

bali.jpnn.com, MATARAM - Jajaran Kanwil Kemenkum NTB menyalurkan zakat fitrah dan bingkisan kepada para PPPK paruh waktu, help desk, tenaga magang, petugas kebersihan (OB) dan satpam di lingkungan kantor, Kamis (12/3).

Kakanwil I Gusti Putu Milawati didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kepala Divisi Pelayan Hukum dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum saat menyalurkan zat fitrah dan bingkisan.

‎‎Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan kebersamaan keluarga besar Kanwil Kemenkum NTB, khususnya di bulan suci Ramadan.

Pemberian zakat dan bingkisan dilakukan secara langsung sebagai wujud apresiasi atas kontribusi membantu kelancaran aktivitas perkantoran.

‎Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk rasa syukur sekaligus upaya untuk saling berbagi kebahagiaan.

‎‎“Kami sedikit berbagi, jangan dilihat dari bentuk barangnya.

Ini adalah bagian dari kami untuk teman-teman semua. Inilah yang bisa kami lakukan, semoga bermanfaat,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

‎‎Ia berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat serta mempererat rasa kebersamaan dan kekeluargaan di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB.