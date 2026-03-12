Kakanwil Milawati Pimpin Rapat Anev Kinerja Triwulan I, Ini Pesannya

JPNN.com

Kamis, 12 Maret 2026 – 17:13 WIB
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati memimpin Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Kantor Wilayah Triwulan I Tahun 2026 yang berlangsung, Kamis (12/3). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati memimpin Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Kantor Wilayah Triwulan I Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah, Kamis (12/3).

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional, serta pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati didampingi Kadiv Yankum Anna Ernita dan Kadiv PPPH Edward James Sinaga.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyampaikan hasil analisa dan evaluasi kinerja Kementerian Hukum yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum kepada seluruh jajaran pegawai Kanwil NTB.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati menjelaskan berbagai capaian kinerja pada Triwulan I sekaligus menguraikan beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian bersama.

Ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi pelaksanaan program kerja serta meningkatkan koordinasi antar unit kerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Selain memaparkan hasil evaluasi, rapat ini juga menjadi forum refleksi bagi seluruh pegawai untuk meninjau pelaksanaan tugas dan fungsi pada awal tahun anggaran.

Melalui evaluasi tersebut diharapkan setiap unit kerja dapat mengidentifikasi tantangan sekaligus merumuskan langkah perbaikan dalam pelaksanaan program ke depan.

