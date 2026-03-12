JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Harmonisasi Raperbup KSB, Memperkuat Tata Kelola Arsip Daerah

Kemenkum NTB Harmonisasi Raperbup KSB, Memperkuat Tata Kelola Arsip Daerah

Kamis, 12 Maret 2026 – 17:02 WIB
Kemenkum NTB Harmonisasi Raperbup KSB, Memperkuat Tata Kelola Arsip Daerah - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati memimpin rapat harmonisasi Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tentang Jadwal Retensi Arsip, Rabu (11/3) kemarin. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Rabu kemarin (11/3).

Kegiatan tersebut dihadiri Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, Kadiv PPPH Edward James Sinaga dan perwakilan Pemda KSB.

Rapat harmonisasi dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati.

Baca Juga:

Kakanwil menyampaikan apresiasi kepada Pemda KSB yang telah berkomitmen mengikuti proses harmonisasi sebagai bagian dari tahapan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.

Kakanwil Milawati menegaskan bahwa harmonisasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan proses substantif untuk memastikan kualitas regulasi yang dihasilkan.

“Proses harmonisasi bertujuan memastikan rancangan peraturan daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memiliki rumusan norma yang jelas, serta dapat dilaksanakan secara efektif di daerah,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

Baca Juga:

Ia menekankan pentingnya forum harmonisasi sebagai ruang penyempurnaan materi muatan regulasi. Menurutnya, berbagai masukan dari tim perancang menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah.

“Melalui harmonisasi, kami memastikan bahwa setiap regulasi tidak hanya memenuhi persyaratan formal, tetapi juga memiliki kekuatan operasional dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta dinamika pembangunan daerah,” kata Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

Kakanwil Milawati menegaskan bahwa harmonisasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan proses substantif untuk memastikan kualitas regulasi
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Pemkab Sumbawa Barat Raperbup Pemda Kabupaten Sumbawa Barat Raperbup KSB Tata Kelola Arsip Daerah Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Siap Tempur, Johnny Jansen Incar Tiga Poin Sebelum Libur Kompetisi - JPNN.com Bali

    Bali United Siap Tempur, Johnny Jansen Incar Tiga Poin Sebelum Libur Kompetisi

  2. Klasemen Super League Setelah PSIM vs Persijap Imbang, Papan Bawah Panas - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah PSIM vs Persijap Imbang, Papan Bawah Panas

  3. Bek Persis Luka Dumancic Incar Kemenangan Kedua, Sentil Laga Kontra Persik - JPNN.com Bali

    Bek Persis Luka Dumancic Incar Kemenangan Kedua, Sentil Laga Kontra Persik

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU