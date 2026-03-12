Kemenkum NTB Buka Puasa Bersama di Panti Asuhan Al Hidayah, Pererat Silaturahmi

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengunjungi Panti Asuhan Al Hidayah Batu Ringgit, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Rabu (11/3).

Kunjungan ini dalam rangka mempererat silaturahmi dan berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan.

‎‎Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati didampingi Kadiv PPPH Edward James Sinaga, Kadiv Yankum Anna Ernita dan Kabag Tata Usaha dan Umum bersama jajaran Kanwil Kemenkum NTB.

‎Kegiatan ini dirangkai buka puasa bersama dengan pengurus serta anak-anak panti asuhan.

‎‎Pengasuh Anak Panti Asuhan Al Hidayah H. Ramdan menyampaikan ucapan selamat datang serta terima kasih atas kunjungan yang dilakukan oleh Kakanwil beserta jajaran Kanwil Kemenkum NTB.

‎‎“Atas nama pengurus, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Ibu dan jajaran.

Kehadiran Ibu di tempat kami merupakan suatu kebahagiaan bagi kami,” ujar H. Ramdan.

Ia juga berharap silaturahmi seperti ini dapat terus terjalin ke depannya.