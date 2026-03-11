JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Cegah Pelanggaran KI, Pengusaha di NTB Diingatkan Soal Royalti Musik

Cegah Pelanggaran KI, Pengusaha di NTB Diingatkan Soal Royalti Musik

Rabu, 11 Maret 2026 – 14:21 WIB
Cegah Pelanggaran KI, Pengusaha di NTB Diingatkan Soal Royalti Musik - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB menggelar kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI), Rabu (11/3). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI), Rabu (11/3).

Sosialisasi ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual serta pencegahan terjadinya pelanggaran KI di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum NTB untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghormati dan melindungi Kekayaan Intelektual.

Baca Juga:

Ia menjelaskan bahwa pelaku usaha yang memanfaatkan karya cipta, khususnya lagu dan/atau musik dalam kegiatan usahanya, diharapkan dapat memenuhi kewajiban pembayaran royalti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam menghormati serta melindungi Kekayaan Intelektual.

Ia menyampaikan bahwa di era ekonomi kreatif saat ini, nilai suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh aset fisik, tetapi juga oleh ide, inovasi, merek, serta karya kreatif.

Baca Juga:

Hal itu merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual dan perlu mendapatkan pelindungan hukum.

“Pemerintah terus memperkuat sistem pelindungan Kekayaan Intelektual melalui berbagai regulasi dan kebijakan guna memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas,” ujar I Gusti Putu Milawati.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam menghormati serta melindungi KI
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB kekayaan intelektual pengusaha NTB pelaku usaha royalti royalti musik hak cipta Kadiv Yankum Anna Ernita Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Sentil Arema FC Seusai Terlibat Insiden dengan Teppei Yachida - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Sentil Arema FC Seusai Terlibat Insiden dengan Teppei Yachida

  2. Diego Campos Lega Pecah Telur, Sebut Laga Kontra Arema FC Sangat Sulit - JPNN.com Bali

    Diego Campos Lega Pecah Telur, Sebut Laga Kontra Arema FC Sangat Sulit

  3. Marcos Santos Kecewa Arema FC Keok dari Bali United, Sebut Kesalahan Kolektif - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Kecewa Arema FC Keok dari Bali United, Sebut Kesalahan Kolektif

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU