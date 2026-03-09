Kakanwil Ingatkan Pelaku UMKM Segera Daftar Merek Usaha, Jangan Sampai Dicuri Orang

JPNN.com

Senin, 09 Maret 2026 – 14:16 WIB
KakKanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati memimpin Diseminasi Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Online di Kantor Desa Banyumulek, Kediri, Lombok Barat, Senin (9/3). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK BARAT - Kanwil Kemenkum NTB terus memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Kali ini, Kanwil Kemenkum NTB menggelar Diseminasi Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Online dengan tema “Pemanfaatan Layanan AHU Online Secara Mudah, Cepat, dan Mandiri” di Kantor Desa Banyumulek, Kediri, Lombok Barat, Senin (9/3).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Anna Ernita, Kepala Bidang Pelayanan AHU Puri Adriatik C, beserta jajaran.

Turut hadir Kepala Desa Banyumulek Jamaludin dan para pelaku UMKM Desa Banyumulek yang antusias mengikuti kegiatan tersebut.

Kepala Desa Banyumulek, Jamaludin, menyampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran Kanwil Kemenkum NTB yang telah memberikan edukasi hukum bagi masyarakat desa.

“Kami berterima kasih atas kehadiran Ibu Kakanwil beserta jajaran yang telah menggelar diseminasi ini.

Kegiatan ini sangat bermanfaat karena memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Desa Banyumulek,” ujar Jamaludin.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati mengajak para pelaku usaha untuk mulai meningkatkan legalitas usahanya melalui pendaftaran Perseroan Perorangan secara daring melalui layanan AHU Online.

