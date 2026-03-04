Kemenkum NTB Gelar Diseminasi Paten, Dorong Inovasi Daerah Bernilai Ekonomi

bali.jpnn.com, MATARAM - Kemenkum NTB menggelar kegiatan Diseminasi Paten dengan mengusung tema “Dari Inovasi Daerah Menuju Paten Bernilai Ekonomi”, Rabu (4/3).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aston Inn Mataram ini sebagai wujud dukungan terhadap pencanangan 2026 sebagai Tahun Tematik Paten.

Kegiatan dibuka secara langsung oleh Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati dan dihadiri oleh Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita, Kepala Brida Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi beserta kurang lebih 100 orang peserta.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyampaikan bahwa pertumbuhan riset dan kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga riset, komunitas inovator, serta pemerintah daerah semakin nyata di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

"Di tingkat regional, Nusa Tenggara Barat juga menunjukkan semangat yang semakin kuat dalam mendorong riset dan pelindungan invensi.

Kami akan terus memperkuat layanan, memperluas akses edukasi, dan meningkatkan jejaring kerja agar inovasi tidak hanya lahir, tetapi juga terlindungi dan dimanfaatkan secara optimal,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

Ia mengajak seluruh peserta untuk menjadikan setiap ide bernilai sebagai aset hukum dan ekonomi yang bisa mengubah kehidupan masyarakat dan menguatkan ekonomi daerah.

Diseminasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan paten sebagai bagian dari sistem kekayaan intelektual.