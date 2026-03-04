Kemenkum NTB dan AMMAN Kolaborasi Melindungi Warisan Budaya Sumbawa

JPNN.com

Kadiv Yankum Kemenkum NTB Anna Ernita menghadiri kegiatan Buka Puasa Bersama Media dan Diskusi Panel bertajuk “Melindungi Karya, Menjaga Warisan: Pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual bagi Kemandirian Ekonomi Sumbawa” yang digelar di Hotel Kaloka, Selasa (3/3). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, SUMBAWA - Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum NTB menghadiri kegiatan Buka Puasa Bersama Media dan Diskusi Panel bertajuk “Melindungi Karya, Menjaga Warisan: Pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual bagi Kemandirian Ekonomi Sumbawa” yang digelar di Hotel Kaloka, Selasa (3/3).

Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), akademisi, pengelola UMKM, museum, hingga insan media di Kabupaten Sumbawa.

Senior Manager Corporate Communications PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Dinar Puja Ginanjar, menyampaikan diskusi berlangsung secara terbuka dan konstruktif guna memperkaya gagasan serta memperkuat kolaborasi.

Melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dengan tiga pilar utama—Human Capital Development, Economic Empowerment, dan Sustainable Tourism—AMMAN berkomitmen mendorong kebudayaan sebagai fondasi kemandirian ekonomi masyarakat Sumbawa.

Termasuk melalui pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).

Dalam diskusi panel, perwakilan AMMAN Lalu Putra menegaskan pentingnya pelindungan KI dan KIK untuk mencegah klaim sepihak serta penyalahgunaan oleh pihak lain.

Ia menyebutkan bahwa sebanyak 50 motif Kere Alang telah didaftarkan, hasil kolaborasi dengan Universitas Samawa dalam proses riset dan pendokumentasian budaya.

Dinamika seperti perbedaan penamaan motif di masyarakat menjadi tantangan tersendiri, tetapi ditegaskan bahwa KIK yang didaftarkan merupakan milik masyarakat secara turun-temurun, bukan milik korporasi.

