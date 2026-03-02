JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kakanwil Milawati Konsultasi ke BPHN, Bahas Sertifikat Paralegal dan Posbankum

Kakanwil Milawati Konsultasi ke BPHN, Bahas Sertifikat Paralegal dan Posbankum

Senin, 02 Maret 2026 – 21:39 WIB
Kakanwil Milawati Konsultasi ke BPHN, Bahas Sertifikat Paralegal dan Posbankum - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati menyampaikan konsultasi terkait pelaksanaan pelatihan Paralegal yang telah digelar pada 25–27 November 2025 kepada Kepala BPHN Min Usihen, Senin (2/3). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, JAKARTA - ‎Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan konsultasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Jakarta, Senin (2/3).

‎‎Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati menyampaikan konsultasi terkait pelaksanaan pelatihan Paralegal yang telah digelar pada 25–27 November 2025.

Sebanyak 115 peserta direkomendasikan lulus dan telah melaksanakan aktualisasi sejak 28 November 2025 hingga 26 Februari 2026.

Baca Juga:

Fokus pembahasan diarahkan pada mekanisme penerbitan sertifikat bagi peserta yang telah dinyatakan lulus dan menyelesaikan tahapan aktualisasi.

‎‎Kepala BPHN, Min Usihen memberikan arahan bahwa Pemberi Bantuan Hukum harus aktif dalam mendampingi serta mengusulkan penerbitan sertifikat.

Bagi peserta yang belum menyelesaikan aktualisasi, masih diberikan kesempatan untuk menuntaskan kewajibannya.

Baca Juga:

Disampaikan pula bahwa tim penyuluh hukum telah turun langsung melakukan pendampingan pelaporan aktualisasi sebagai bentuk komitmen penguatan kapasitas paralegal di daerah.

‎‎Terkait pemberian apresiasi kepada peserta maupun desa yang aktif, Kepala BPHN menyampaikan bahwa hal tersebut diperbolehkan dengan tetap memperhatikan kriteria yang jelas, objektif, dan akuntabel.

Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan konsultasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Jakarta, Senin (2/3).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati BPHN Kepala BPHN Min Usihen paralegal Posbankum Sertifikat Paralegal Kemenkum NTB

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Arema FC Merugi Menjelang Kontra Bali United, Bek Asing Andalan Absen - JPNN.com Bali

    Arema FC Merugi Menjelang Kontra Bali United, Bek Asing Andalan Absen

  2. Jadwal Super League: Persebaya vs Persib, Persija Kontra Borneo FC, Bali United? - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persebaya vs Persib, Persija Kontra Borneo FC, Bali United?

  3. Bek Tengah Persijap Tiri Layak Dapat MoTM, 6 Laga Tiga Kali Pemain Terbaik - JPNN.com Bali

    Bek Tengah Persijap Tiri Layak Dapat MoTM, 6 Laga Tiga Kali Pemain Terbaik

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU