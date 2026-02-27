Minat WNA Berbondong-bondong Jadi WNI Meningkat, 700 Masih Dalam Proses

JPNN.com

Jumat, 27 Februari 2026 – 10:12 WIB
Ilustrasi warga negara asing saat menjalani sidang pewarganegaraan. Foto: Kemenkumham Bali

bali.jpnn.com, JAKARTA - Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) mengungkap tren kenaikan permohonan status warga negara Indonesia (WNI) yang dilayangkan warga negara asing (WNA) dari tahun ke tahun, terus meningkat.

Tren peningkatan itu terjadi dalam enam tahun terakhir.

“Akhir-akhir ini, baik 2024, 2025, dan beberapa tahun ke belakang, permintaan dan minat untuk menjadi WNI cukup tinggi," kata Dirjen AHU Widodo, Kamis (26/2).

Perinciannya, pada 2020 ada 37 permohonan, 29 diterima.

Pada 2021 ada 63 permohonan, 61 diterima menjadi warga negara Indonesia.

Pada 2022, dari 63 permohonan, semuanya diterima menjadi WNI.

Pada 2023, dari 69 permohonan, 66 diterima, tiga yang tidak diterima.

Pada 2024 ada 265 permohonan WNA berpindah status menjadi WNI.

