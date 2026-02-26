JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini DJKI Mempertajam Strategi KI 2026, Target Layanan Berkelas Dunia

DJKI Mempertajam Strategi KI 2026, Target Layanan Berkelas Dunia

Kamis, 26 Februari 2026 – 07:58 WIB
DJKI Mempertajam Strategi KI 2026, Target Layanan Berkelas Dunia - JPNN.com Bali
Dirjen Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar dalam arahannya menekankan bahwa 2026 menjadi momentum krusial untuk mewujudkan kantor KI berkelas dunia. Foto: Kemenkum

bali.jpnn.com, JAKARTA - Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI menggelar sosialisasi Arah Program Strategis Kekayaan Intelektual (KI) di Kantor Wilayah Tahun Anggaran 2026.

Sosialisasi ini difokuskan pada penguatan penegakan hukum profesional, peningkatan nilai ekonomi KI, serta percepatan digitalisasi layanan di seluruh Indonesia.

Turut hadir secara daring Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati beserta jajaran.

Baca Juga:

Dirjen Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar dalam arahannya menekankan bahwa 2026 menjadi momentum krusial untuk mewujudkan kantor KI berkelas dunia.

Ia menginstruksikan seluruh Kantor Wilayah untuk proaktif dalam melakukan penegakan hukum dan mendorong komersialisasi potensi kekayaan intelektual lokal.

"Arah kebijakan itu penegakan hukum KI yang profesional, kemudian penegakan hukum pro justitia dan penyelesaian sengketa, mediasi, serta digitalisasi penegakan hukum.

Baca Juga:

Semangat baru tentu harus terus dibawa untuk mengusung kantor KI kelas dunia," ujar Hermansyah Siregar di ruang Dirjen KI, Rabu (25/2) kemarin.

Program strategis tahun 2026 ini mencakup beberapa pilar utama, di antaranya adalah pencegahan pelanggaran KI berdasarkan tingkat kerawanan, penyelesaian sengketa melalui mediasi, serta peningkatan maturitas pengelolaan pemanfaatan KI di wilayah.

Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI menggelar sosialisasi Arah Program Strategis Kekayaan Intelektual (KI) di Kantor Wilayah
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   DJKI Ditjen Kekayaan Intelektual Strategi KI 2026 kekayaan intelektual indikasi geografis Layanan KI Dirjen KI Hermansyah Siregar PNPB KIK Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Rugi Besar, Disanksi Denda Rp 380 Juta - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Rugi Besar, Disanksi Denda Rp 380 Juta

  2. Jadwal Super League: Bergulir Setiap Hari, Malut United vs Persija Jadi Laga Pembuka - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Bergulir Setiap Hari, Malut United vs Persija Jadi Laga Pembuka

  3. Van Gastel Bongkar Kelemahan PSIM saat Menahan Imbang Bali United, Laga Sulit - JPNN.com Bali

    Van Gastel Bongkar Kelemahan PSIM saat Menahan Imbang Bali United, Laga Sulit

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU