Talkshow Ramadan! Kakanwil Gusti Milawati: Kolaborasi Kunci Sukses Tata Kelola Zakat

Rabu, 25 Februari 2026 – 10:16 WIB
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawa menghadiri Talkshow Ramadhan "Gerakan Zakat Baznas NTB: Menguatkan Indonesia” yang digelar di Atrium Lombok Epicentrum Mall, Selasa (24/2). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawa menghadiri Talkshow Ramadhan "Gerakan Zakat Baznas NTB: Menguatkan Indonesia” yang digelar di Atrium Lombok Epicentrum Mall, Selasa (24/2).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Pimpinan Baznas RI, serta Ketua Baznas Provinsi NTB, sebagai bagian dari upaya memperkuat gerakan zakat di bulan suci Ramadan.

Talkshow ini diselenggarakan untuk mendekatkan zakat kepada masyarakat, khususnya generasi muda, dengan memanfaatkan ruang publik yang strategis.

Tercatat sebanyak 27.485 jiwa telah menerima manfaat melalui Program Baznas NTB Makmur.

Kehadiran Ghea Indrawari dalam kegiatan tersebut menjadi magnet tersendiri bagi kaum muda agar lebih tertarik mengenal dan berpartisipasi dalam gerakan zakat.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap peran zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen sosial yang memperkuat solidaritas dan menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat.

Ia menyampaikan pesan inspiratif bahwa setiap kebaikan yang diberikan kepada sesama tidak akan mengurangi apa yang dimiliki seseorang.

“Semua yang dikeluarkan demi kebaikan tidak akan mengurangi dalam diri kita, justru akan menambah dalam diri kita,” ujar Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.

Kanwil Kementerian Hukum NTB menegaskan komitmennya untuk terus membangun sinergi dalam mendukung program-program sosial kemasyarakatan
