Kemenkum NTB Gelar Diseminasi di Senggigi, Optimalkan Layanan AHU Online

bali.jpnn.com, LOMBOK BARAT - Kanwil Kemenkum NTB kembali melaksanakan kegiatan Diseminasi Layanan AHU Online pada Senin (23/2).

Kegiatan ini sebagai langkah progresif dalam mengoptimalisasikan Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Online kepada masyarakat.

Kegiatan yang mengangkat tema “Pemanfaatan Layanan AHU Online Secara Mudah, Cepat, dan Mandiri” ini menyasar desa Senggigi, Lombok Barat, dengan menghadirkan 50 orang peserta.

Kegiatan xiseminasi ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati.

Mila, sapaan akrabnya kembali menerangkan bahwa layanan AHU online yang terdapat di Kantor Wilayah merupakan perpanjangan tangan atas pelaksanaan layanan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di daerah.

“Melalui pemanfaatan Layanan AHU Online yang mudah, cepat, dan mandiri, kami mendorong masyarakat untuk semakin sadar akan pentingnya legalitas serta mampu mengakses layanan hukum tanpa hambatan,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

Menurut Kakanwil, digitalisasi ini diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus kebutuhan administrasi hukumnya secara mandiri.

“Negara hadir di tengah masyarakat untuk memberikan kemudahan. Pelayanan tidak boleh berhenti, masyarakat harus tetap mendapatkan informasi,” katanya.