JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Gelar Diseminasi di Senggigi, Optimalkan Layanan AHU Online

Kemenkum NTB Gelar Diseminasi di Senggigi, Optimalkan Layanan AHU Online

Senin, 23 Februari 2026 – 13:29 WIB
Kemenkum NTB Gelar Diseminasi di Senggigi, Optimalkan Layanan AHU Online - JPNN.com Bali
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati memimpin Diseminasi Layanan AHU Online pada Senin (23/2) di Desa Senggigi, Lombok Barat. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK BARAT - Kanwil Kemenkum NTB kembali melaksanakan kegiatan Diseminasi Layanan AHU Online pada Senin (23/2).

Kegiatan ini sebagai langkah progresif dalam mengoptimalisasikan Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Online kepada masyarakat.

Kegiatan yang mengangkat tema “Pemanfaatan Layanan AHU Online Secara Mudah, Cepat, dan Mandiri” ini menyasar desa Senggigi, Lombok Barat, dengan menghadirkan 50 orang peserta.

Baca Juga:

Kegiatan xiseminasi ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati.

Mila, sapaan akrabnya kembali menerangkan bahwa layanan AHU online yang terdapat di Kantor Wilayah merupakan perpanjangan tangan atas pelaksanaan layanan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di daerah.

“Melalui pemanfaatan Layanan AHU Online yang mudah, cepat, dan mandiri, kami mendorong masyarakat untuk semakin sadar akan pentingnya legalitas serta mampu mengakses layanan hukum tanpa hambatan,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

Baca Juga:

Menurut Kakanwil, digitalisasi ini diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus kebutuhan administrasi hukumnya secara mandiri.

“Negara hadir di tengah masyarakat untuk memberikan kemudahan. Pelayanan tidak boleh berhenti, masyarakat harus tetap mendapatkan informasi,” katanya.

Menurut Kakanwil, digitalisasi ini diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus administrasi
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Diseminasi Layanan AHU Desa Senggigi lombok barat Layanan AHU Online Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Mental Pemain Bali United Down tak Kunjung Menang, Kadek Arel Buka Suara - JPNN.com Bali

    Mental Pemain Bali United Down tak Kunjung Menang, Kadek Arel Buka Suara

  2. PSIM vs Bali United: Johnny Jansen Evaluasi Besar-Besaran, Wajib Tiga Poin! - JPNN.com Bali

    PSIM vs Bali United: Johnny Jansen Evaluasi Besar-Besaran, Wajib Tiga Poin!

  3. Klasemen Super League Setelah Persib Gasak Persita: DU On Fire, Borneo FC Flop - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Persib Gasak Persita: DU On Fire, Borneo FC Flop

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU