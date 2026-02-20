JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Kupas KUHP Baru di Podcast NGOPI, Ini Poin yang Perlu Anda Tahu

Kemenkum NTB Kupas KUHP Baru di Podcast NGOPI, Ini Poin yang Perlu Anda Tahu

Jumat, 20 Februari 2026 – 13:00 WIB
Kemenkum NTB Kupas KUHP Baru di Podcast NGOPI, Ini Poin yang Perlu Anda Tahu - JPNN.com Bali
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Edward James Sinaga sebagai narasumber, dengan Samdani selaku Penyuluh Hukum bertindak sebagai moderator saat mengupas di acara Podcast NGOPI. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan penyuluhan hukum tidak langsung melalui Podcast NGOPI (Ngobrol Pintar) yang mengangkat tema “KUHP Baru: Hukum Berubah – Masyarakat Harus Tahu”, Kamis (20/2).

Kegiatan ini menghadirkan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Edward James Sinaga sebagai narasumber, dengan Samdani selaku Penyuluh Hukum bertindak sebagai moderator.

Moderator Samdani menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah disahkan dan diundangkan pada 2 Januari 2023 serta resmi berlaku tiga tahun setelahnya, yakni 2 Januari 2026.

Baca Juga:

Momentum berlakunya KUHP baru ini menjadi penting untuk diketahui masyarakat, terutama terkait berbagai perubahan mendasar di dalamnya serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.

Edward James Sinaga menjelaskan bahwa KUHP lama yang selama ini digunakan merupakan warisan kolonial Belanda yang dikenal sebagai Wetboek van Strafrecht.

Ia menegaskan bahwa KUHP baru merupakan wujud dekolonisasi hukum pidana nasional.

Baca Juga:

“KUHP baru hadir sebagai bentuk dekolonisasi hukum pidana Indonesia.

Ia dirancang agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, budaya bangsa, serta perkembangan hukum modern,” ujar Edward James Sinaga.

Edward James Sinaga menjelaskan bahwa KUHP lama yang selama ini digunakan merupakan warisan kolonial Belanda yang dikenal sebagai Wetboek van Strafrecht.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB KUHP Podcast NGOPI Kolonial Kadiv PPPH Edward James Sinaga

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persija Merugi Dua Pemain Kunci Absen Kontra PSM, Mauricio Souza Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Persija Merugi Dua Pemain Kunci Absen Kontra PSM, Mauricio Souza Blak-blakan

  2. Persija Kembali ke JIS Setelah Bungkam Bali United, Duo Brasil Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Persija Kembali ke JIS Setelah Bungkam Bali United, Duo Brasil Blak-blakan

  3. H2H PSIM Yogyakarta vs Bali United: Duel Menir Belanda, Tuan Rumah Ngeri - JPNN.com Bali

    H2H PSIM Yogyakarta vs Bali United: Duel Menir Belanda, Tuan Rumah Ngeri

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU