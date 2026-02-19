Kakanwil Koordinasi dengan Setjen Kemenkum, Layanan Publik Jadi Prioritas

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum NTB terus berkomitmen menghadirkan pelayanan hukum yang profesional dan berintegritas.

Salah satunya melakukan konsultasi dan berkoordinasi dengan Setjen Kemenkum terkait program dukungan manajemen, Rabu (18/2).

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati bersama jajaran mengunjungi Biro Sumber Daya Manusia (SDM), Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Biro Perencanaan dan Organisasi.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh aspek dukungan manajemen di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB berjalan selaras dengan kebijakan pusat, akuntabel, serta mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pembahasan bersama Biro SDM menitikberatkan pada penguatan tata kelola kepegawaian guna mendukung kinerja organisasi secara optimal.

Perencanaan kebutuhan pegawai berbasis analisis beban kerja dan peta jabatan menjadi perhatian utama, termasuk penataan mutasi, usulan kenaikan jenjang jabatan fungsional, serta penyesuaian kelas jabatan pelaksana.

Peningkatan kompetensi melalui pelatihan teknis, manajerial, dan fungsional juga dipandang penting agar setiap pegawai mampu memberikan layanan yang cepat, tepat, dan solutif bagi masyarakat. Pembinaan disiplin dan etika kerja terus diperkuat sebagai fondasi profesionalisme aparatur, didukung optimalisasi sistem informasi kepegawaian untuk memastikan akurasi dan pemutakhiran data secara berkelanjutan.

Koordinasi juga dilakukan dengan Biro Pengelolaan BMN untuk memperkuat tata kelola aset dan pengadaan belanja modal.